Lewis Hamilton aast op vliegende start in Formule 1

Nadat maar liefst tien races geannuleerd of uitgesteld werden lijkt het Formule 1-seizoen van 2020 op 5 juli definitief van start te zullen gaan. Tussen de laatste F1-wintertests ter voorbereiding van het seizoen en de effectieve seizoensstart zullen dan meer dan vier maanden gelegen hebben.

Het zal niet alleen aanpassen worden voor de coureurs, maar ook voor de teams en alle medewerkers. Regerend wereldkampioen Hamilton wil dat zijn team er alvast alles aan doet om zo goed mogelijk voorbereid te zijn.

Vliegende start

„Ik hoop dat ik beter terugkeer”, aldus Hamilton in een video van Mercedes. „We gaan waarschijnlijk in de wagen stappen voor een oefensessie op vrijdag en allemaal erg ’roestig’ zijn.”

Hij vervolgt: „Het zal interessant om te zien zijn in welke mate we een vliegende start kunnen maken. Ik heb telefonisch met het team gesproken. Ik heb gebeld met Bono (Peter Bonnington, red) en James (Vowles, red) om een plan uit te werken.”

Simulator

En om zo goed mogelijk voorbereid te zijn wil Hamilton zelfs dingen doen die hij normaal niet zo graag doet, zoals testen in de F1-simulator van Mercedes, iets dat normaal gesproken de Belg Stoffel Vandoorne doet.

„Ik denk dat we er voor moeten zorgen dat we alle beschikbare tools, zoal bijvoorbeeld racesimulaties, gebruiken”, aldus Hamilton. „Ik zal waarschijnlijk in de simulator stappen, iets dat ik niet erg graag doe. We moeten die tools gebruiken zodat we er zeker van kunnen zijn dat we vanaf de eerste race meteen een vliegende start maken en klaar zijn alsof we geen enkele race gemist hebben.”

De Britse kampioen sluit af: „Hoe kunnen we in Oostenrijk aankomen alsof we al acht races gereden hebben? Dat gaat een enorme uitdaging worden. Ik weet niet hoe we daarin kunnen slagen maar het is een mooi doel om na te streven.”