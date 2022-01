Recorddeal voor Feyenoord

Financieel hebben alle Eredivisie-clubs zwaar te lijden onder de coronapandemie. Er worden miljoenen aan inkomsten uit ticketverkoop misgelopen en Feyenoord maakte al eerder bekend dat het mede daardoor in de problemen is gekomen. Over het afgelopen boekjaar werd een operationeel verlies van 4 miljoen euro geleden. Daar kwam nog een negatief transferresultaat van 13 miljoen euro bovenop.

Het leidde ertoe dat de nieuwe trainer Arne Slot met zeer beperkte middelen zijn selectie kon versterken en nog altijd moet de club creatief zijn om jonge talenten op de transfermarkt binnen te halen. Voor de komst van de Zweed Patrik Walemark werd geld geleend en de Amerikaanse international Cole Bassett wordt gehuurd van Colorado Rapids.

Commercieel timmert Feyenoord dus juist wél aan de weg. In 2017 werd Droomparken (later dus omgedoopt in Europarcs) hoofdsponsor voor een bedrag van 20 miljoen euro voor vier seizoenen. Dat contract is al twee keer verlengd en loopt door tot de zomer van 2023. Met bonussen loopt het bedrag overigens op tot meer dan 5,5 miljoen euro per jaar.

Giovanni van Bronckhorst heeft met het Schotse Rangers dezelfde sponsor. Ⓒ Rangers FC

Tot 2023 blijft ook de huidige kledingsponsor Adidas aan, het bedrijf waarmee Feyenoord een jarenlange samenwerking heeft gehad. Maar daarna komt Castore binnen en daarmee betreedt het in 2015 opgestarte bedrijf voor het eerst de Nederlandse markt.

Engelse broers

In Nederland is Castore nu nog de grote onbekende, maar het bedrijf van de nog jonge, Engelse broers Philip en Tom Beahon heeft in het buitenland in recordtijd een grote reputatie opgebouwd. In de Premier League is het sportkledingmerk sponsor van Newcastle United, in Schotland van Rangers met Giovanni van Bronckhorst, van de Engelse tennisbond, van nationale cricketteams, Australische en Engelse rugbyploegen en van het Formule 1-team van McLaren.

Philip en Tom Beahon groeiden op in de omgeving van Liverpool. Tom kwam als jonge profvoetballer uit voor Tranmere Rovers, Philip was prof-cricketer voor Cheshire en Lancashire. De afgestudeerde broers verhuisden in 2013 samen naar Londen om investeerders te zoeken voor hun te ontwikkelen bedrijf in sportkleding. De een trad in dienst bij Lloyds Bank, de ander bij Deloitte. Ze deden grote marktonderzoeken en lanceerden drie jaar later hun eigen lijn. Forbes zette de broers in 2019 al bij de meest sensationele ’under 30’ nieuwkomers in de zakenwereld.

Andy Murray aandeelhouder

Achter het bedrijf zitten inmiddels grote investeerders, onder wie vermogende Britten en multimiljonairs uit India. Maar ook de tennisser Andy Murray is aandeelhouder.

Kieran Trippier bij Newcastle United. Ⓒ Reuters

De broers Beahon willen in heel Europa de markt veroveren en mikken op grote volksclubs met een loyale achterban. Rangers en Newcastle United waren dat, Aston Villa komt erbij en in Nederland moest en zou het Feyenoord worden.

Ze weten inmiddels dat alle grote sponsors die Feyenoord in de voorbije decennia aantrok hun naamsbekendheid zagen exploderen. Meer dan half Nederland kent inmiddels Europarcs (eerder met het label Droomparken), dat ook de omzet fors zag groeien.

1,1 miljoen supporters geregistreerd

Op het gebied van social media is Ajax veruit de grootste in de Eredivisie, maar waar het puur om de geregistreerde fans gaat heeft Feyenoord de grootste database met 1,1 miljoen supporters. Volgens Feyenoord zijn zo’n 2,5 miljoen mensen in totaal aanhanger van Feyenoord in Nederland.

Omdat Castore al in vijftig landen actief is, krijgt Feyenoord de mogelijkheid om in meerdere landen in de wereld shirts te gaan verkopen. Met name in de landen waar buitenlandse spelers die nu in de selectie zitten, hun carrière zijn begonnen.

Feyenoord staat op het punt de grootste sponsordeal in de historie van de club te doen. Ⓒ HH/ANP

Dat het sportkledingmerk nu al zaken wilde doen met Feyenoord is omdat het een jaar vooraf al kledinglijnen moet ontwerpen en productiecapaciteit moet reserveren.

Voor de club betekent de nieuwe deal, die op details nog rondgemaakt moet worden, een forse opsteker. Eerder al scoorde Feyenoord met partijen als Toto en JEX, waardoor de club commercieel na een coronaseizoen zelfs een plus van 1,4 miljoen euro mocht noteren.