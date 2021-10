Premium Het beste van De Telegraaf

Nederlandse trainers hebben het moeilijk in het buitenland

Door Jeroen Kapteijns & Yorick Hokke Kopieer naar clipboard

Ronald Koeman heeft het al een tijdje moeilijk bij Barcelona Ⓒ ProShots

AMSTERDAM - Met de aanstelling afgelopen zomer van Mark van Bommel bij VfL Wolfsburg en Peter Bosz bij Olympique Lyonnais had het Nederlandse trainersgilde weer in vier grote buitenlandse competities een vertegenwoordiger. Een paar maanden later ziet het plaatje er heel wat minder rooskleurig uit. Van Bommel is al na dertien duels ontslagen bij VfL Wolfsburg, terwijl Ronald Koeman (FC Barcelona), John van den Brom (RC Genk) en in mindere mate Bosz aan een moeizaam seizoen bezig zijn.