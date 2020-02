Medvedev stelt na Ahoy ook in Marseille teleur

De als eerste geplaatste Rus pakte in de kwartfinales tegen de Fransman Gilles Simon maar vier games: 4-6 0-6. In de tweede set stelde hij ernstig teleur en won hij maar vijf punten.

Medvedev (24) had in Marseille in de eerste ronde een bye en won vervolgens in drie sets van de Italiaan Jannik Sinner. De nummer 5 van de wereld werd vorige week in Ahoy in de openingsronde verrast door Vasek Pospisil uit Canada.

Titelhouder Stefanos Tsitsipas is wel op dreef op het Franse indoortoernooi. De als tweede geplaatste Griek, die eveneens snel klaar was in Rotterdam, bereikte ten koste van Pospisil de laatste vier: 7-5 6-3. Tsitsipas moest vorige week zijn meerdere erkennen in de Sloveen Aljaz Bedene. Tsitsipas treft zaterdag de ongeplaatste Alexander Bublik uit Kazachstan.