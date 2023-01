Premium Het beste van De Telegraaf

AUSTRALIAN OPEN Zet Amerikaanse tennisser Sebastian Korda bijzondere familietraditie voort?

Door Tijmen Lensink Kopieer naar clipboard

Sebastian Korda viert zijn wist op Hubert Hurkacz Ⓒ Getty Images

AMSTERDAM - Sinds Andy Roddick in de zomer van 2003 de US Open won, slaagde geen enkele Amerikaanse man er meer in om een grandslamtitel te veroveren in het enkelspel. Maar nu Roger Federer is gestopt, Rafael Nadal op zijn laatste benen loopt en ook Novak Djokovic af en toe menselijke trekjes vertoont, liggen er misschien kansen. Met spelers al Frances Tiafoe, Taylor Fritz, Tommy Paul en ook Sebastian Korda is er hoop dat de droogte snel kan worden gestopt.