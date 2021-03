Voetbal

Luuk de Jong ziet Sevilla-doelman scoren, goalie in Portugal na 15 jaar wéér trefzeker

Sevilla-keeper Yassine Bono heeft Sevilla in La Liga in de uitwedstrijd tegen Real Vallodolid diep in blessuretijd aan een gelijkspel geholpen. De Marokkaanse doelman schoot in de 95e minuut de 1-1 binnen.