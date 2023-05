PEC Zwolle onderuit bij Jong PSV, Heracles koploper in Keuken Kampioen Divisie

Jong PSV had het vooral aan Roy Steur te danken dat het überhaupt op voorsprong kon komen. De doelman had in het eerste halfuur een paar uitstekende redding in huis. Vervolgens opende Jason Van Duiven de score. Lang bleef het niet 1-0, want Jenson Seelt passeerde zijn eigen doelman.

Na rust bracht rechtsback Livano Comenencia de Eindhovenaren weer op voorsprong op aangeven van Van Duiven. Zwolle was nog een paar keer heel dicht bij de gelijkmaker, maar de palen op De Herdgang beleefden een drukke slotfase. In de blessuretijd sloeg de beloftenploeg van PSV vervolgens nog een keer toe via Simon Colyn.

Heracles staat nu boven PEC Zwolle dankzij een iets beter doelsaldo (+56 om +53). De ploeg uit Almelo moet nog naar NAC Breda en ontvangt Jong Ajax. PEC Zwolle speelt eerst thuis tegen Roda JC en sluit af op bezoek bij Helmond Sport.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Jong Ajax ontneemt ADO promotiehoop

Verder won Jong Ajax met 4-2 van het ADO Den Haag van Dick Advocaat. De IJslander Kristian Hlynsson was de grote man met twee goals én twee assists. Hierdoor kan ADO Den Haag de play-offs om promotie definitief op zijn buik schrijven. Jong AZ en Top Oss verdeelden de punten (1-1), net zoals Jong FC Utrecht en FC Den Bosch (0-0).