Treffer Ziyech op één na snelste Ajax-goal in CL

De Marokkaan schoot de Amsterdammers na terugleggen van Dusan Tadic op uiterst beheerste wijze op 0-1, en de klok stond op dat moment op 1 minuut en 35 seconden.

De enige speler die sneller dan Ziyech doel trof in het miljoenenbal, is Andy van der Meyde. De voormalig international knalde Ajax in maart 2003 op bezoek bij AS Roma na 37 seconden op 0-1, en blijft Ziyech daarmee bijna een minuut voor.