Eredivisie lonkt voor jongste Van Bommel-telg

Meer dan de helft van de Eredivisie-clubs heeft al geïnformeerd naar de situatie van de talentvolle linksbuiten. Onder meer AZ, Vitesse en FC Twente hebben aangeklopt voor de aanvaller, die met het oog op zijn ontwikkeling aan een stap naar de Eredivisie de voorkeur geeft boven een buitenlands avontuur.

Ruben van Bommel, die als voetballer overigens meer weg heeft van zijn opa Bert van Marwijk dan van zijn vader, speelde dit seizoen tot nu toe 28 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie en scoorde al dertien keer. Afgelopen maandag was hij in Eindhoven nog matchwinner tegen de beloften van PSV, zijn oude club.

Opvallend genoeg moest de aanvaller het aan het begin van het seizoen vooral doen met invalbeurten, maar sinds eind oktober is hij niet meer weg te denken uit de basiself van trainer Maurice Verberne. Van Bommel heeft geen contract bij MVV en kost de club uit Maastricht dus niets, zelfs geen reisvergoeding. Hij heeft geen zaakwaarnemer en wil dat op dit moment ook niet.

De speler heeft zelf al meerdere keren aangegeven dat hij door de voordeur wil vertrekken bij MVV en hoopt dat de club nog iets aan hem kan verdienen bij een mooie transfer. Het ligt dus in de lijn der verwachting dat hij de komende periode alsnog een contract tekent in Maastricht met een vaste transferclausule, waardoor MVV niet met lege handen achterblijft. Voor zijn komst naar MVV in 2020 was Van Bommel zeven seizoenen actief in de opleiding van PSV. Bij MVV speelt hij samen met zijn oudere broer Thomas, die qua type spel weer meer op vader Mark lijkt.

