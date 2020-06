Russische Grand Prix staat open voor extra race

Tijdens de eerste wedstrijden van het seizoen worden er in Europa ook al twee races achter elkaar gehouden in Oostenrijk en Engeland. „We kijken op dit moment samen met de Formule 1 naar meerdere opties. Dan gaat het over zowel de indeling van het weekend als het aantal races”, vertelt een zegsman van het Sochi Autodrom tegenover Autosport. „Indien nodig, sluiten we de mogelijkheid van het houden van twee races niet uit. Het uiteindelijke format zal worden bepaald na aanvullend overleg met experts en analyse van de huidige situatie van het coronavirus.”

Hockenheim

Het Duitse medium Auto, Motor und Sport meldde al dat de Formule 1 ook nog kijkt naar mogelijke races in Imola, Mugello en Hockenheim. De organisatie doet er alles aan om dit jaar nog tot vijftien tot achttien races te komen. Het lijkt erop dat de wedstrijden in Japan en op de stratencircuits van Singapore en Baku niet door kunnen gaan. Eerder werd al bekend dat ook de races in Zandvoort, Monaco, Le Castellet en Melbourne zeker niet worden verreden in 2020.