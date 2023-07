Dag 10: In de baai van Wellington bracht moeder Zuidkaper een Zuidkapertje ter wereld

We moeten dus nog even geduld hebben voordat we weer terugkeren naar Dunedin, waar het schijnt te wemelen van geeloogpinguïns. Om niet alleen maar na te hoeven denken over looplijnen, technische foefjes van Andries en de badmuts van Daniëlle, is het heerlijk om even de zinnen te verzetten. In dit geval door middel van het spotten van geeloogpinguïns.

Hoe zou dat eigenlijk zijn, oog in oog te staan met een geeloogpinguïn, vraagt huisgenoot Koen zich af. Terechte constatering. Je kunt je ook afvragen wat de geeloogpinguïn hier nu eigenlijk zelf van vindt. Hoe dan ook, ik voel lichte spanning. Toen ik een paar weken terug met mijn vrouw naar IJmuiderslag ging, waar honden welkom zijn, zélfs onze Labradoodle Lola, spotten wij zowaar een zeehond, niet ver bij de pier vandaan. Ik ben nu nog foto’s aan het deleten.

WK-bid

Bij aankomst in Wellington, afgelopen woensdag, sprongen we snel een taxi in. We waren uitgenodigd door ambassadeur Ard om samen met KNVB-directeuren Gijs en Jan-Dirk over het WK-bid te praten. Aangezien één van de speerpunten het klimaat is (alle supporters moeten in 2027 op de fiets, step of met de trein komen), deden we dit met een mannetje op 18.554 kilometer van huis.

De taxi voerde ons langs een van de schilderachtige baaien van Wellington, waar een mannetje of honderd in wind en regen zich op het strand had verzameld. Ze tuurden richting de zee en ik vond het een onzinnig tafereel. Ook onzinnig: hoe kouder het wordt, hoe meer Nieuw-Zeelanders hun korte broek aantrekken.

Op de wedstrijddag zag ik op de nationale televisie dat er iets mega bijzonders had plaatsgevonden in Wellington. Er waren een paar Zuidkapers gesignaleerd in een baai tussen het vliegveld en de stad. Zuidkapers zijn tamelijk zeldzaam, aangezien het geschatte aantal rond de 7.500 bedraagt. Plus één, want moeder Zuidkaper bracht een nieuw Zuidkapertje ter wereld. De walvissen kunnen rond de vijftien meter lang worden en zestig ton zwaar.

Wat had ik ongelooflijk graag die Zuidkapers, familie van de Noordkapers, willen zien. Maar ambassadeur Ard en de KNVB-bobo’s wachtten en ik was even niet scherp. Uitgerekend op de ochtend van ons vertrek uit Wellington zwom het gelukkige gezin Zuidkaper de wijde wereldzeeën in.