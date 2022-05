Tijdschema GP Miami: latertje voor Nederlandse fans

Dat zorgt komend weekeinde voor een afwijkend tijdschema voor de Europese fans. De race begint zondag om 15.30 uur in Florida, 21.30 uur Nederlandse tijd.

Het 5,41 kilometer lange Miami International Autodrome ligt rondom het Hard Rock Stadium in Miami Gardens, het onderkomen van NFL-club Miami Dolphins. Het snelle circuit bevat negentien bochten en drie rechte stukken. Naar verwachting rijden de coureurs 58 procent van het rondje vol gas. De topsnelheid zal rond de 320 kilometer per uur komen te liggen.

In Miami is het warm, met temperaturen rond de 30 graden. Wel is er bijna elke dag ook een kans op regen.

Tijdschema Grand Prix van Miami (Nederlandse tijd):

Vrijdag

Eerste training: 20.30 uur

Tweede training: 23.30 uur

Zaterdag,

Derde training: 19.00 uur

Kwalificatie: 22.00 uur

Zondag

Race: 21.30 uur