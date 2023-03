Wonderkind Jordan Stolz (18) met legendarische race naar WK-goud op 500 meter

Stolz geldt in de schaatswereld als een wonderkind. Op papier is de Amerikaan, die op zijn 15e al 34’ers reed, nog een junior. „Ik voelde me de hele week al goed, heel scherp. Ik rijd nu gewoon bijna een persoonlijk record, bizar gewoon. Zeker omdat de omstandigheden niet top zijn hier. Ja, dit is heel verrassend voor mij. Misschien komt het omdat ik goed ben uitgerust...?”, vroeg Stolz zich hardop af in gesprek met de NOS.

Merijn Scheperkamp reed een sterke race, maar viel buiten de prijzen. Ⓒ ANP/HH

Hein Otterspeer kwam als eerste Nederlandse schaatser in actie in de zesde rit tegen Nil Llop Izquierdo uit Spanje. Zijn tijd van 34,79 was goed voor de zesde plaats. Dai Dai N’tab was in de rit erna tegen de Italiaan David Bosa iets langzamer. Met 34,87 werd hij zevende.

