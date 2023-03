Barça-coach Xavi zou liefst meedoen tegen Real Madrid

Maar Xavi (43) is inmiddels trainer en moet nu anderen het werk laten doen. „Nu zeg ik tegen mijn spelers dat ze moeten durven het initiatief te nemen. Omdat ik het zelf niet mag.” Barcelona won de laatste ’Clásico’, zoals de onderlinge confrontaties door het leven gaan. Dat was in januari in de finale om de Spaanse Supercup, een duel dat in 3-1 eindigde.

Maar de afgelopen week verloor de ploeg van Xavi twee keer: eerst bij Manchester United, wat de uitschakeling in de Europa League betekende, en afgelopen zondag tegen het laag geklasseerde Almería in de competitie. „We moeten de knop omzetten, een andere mentaliteit tonen en deze wedstrijd is daar ideaal voor”, meldde Xavi. „Natuurlijk is Real een lastige tegenstander en zijn zij donderdag favoriet. Dat is omdat ze Spaans kampioen en de winnaar van de Champions League zijn. Met die Supercup of het resultaat in die wedstrijd heeft dit duel niets meer te maken. Dit is weer een nieuwe Clásico.”

Lewandowski ontbreekt

Xavi mist donderdag de geblesseerden Pedri, Ousmane Dembélé en Robert Lewandowski. Zijn collega Carlo Ancelotti zag Real vorige week een spectaculaire 5-2-zege boeken bij Liverpool in de Champions League. Hij mist in ieder geval nog verdediger Ferland Mendy, al nadert de Fransman zijn rentree.

Vinícius Jr

Veel draait bij Real momenteel om Vinícius Jr, de 22-jarige Braziliaan die menig duel beslist. „Ja, we zijn afhankelijk van hem. Dat is alleen maar goed, want hij is momenteel een van de beste spelers ter wereld”, zei Ancelotti een dag voor het duel met de rivaal uit Catalonië. „Hij krijgt met Ronald Araújo een pittige tegenstander. Het is een duel om naar uit te kijken. En het moet anders dan in de strijd om de Supercup. Daar maakten we te veel fouten.” Ancelotti heeft de Braziliaan Rodrygo weer terug in zijn selectie. Hij miste de derby tegen Atlético Madrid (1-1) van zaterdag.