IOC woest op IBA na nieuw contract met Russisch staatsbedrijf: ’Boksen mogelijk van olympische kalender’

Het IOC is verbolgen over de laatste ontwikkelingen bij de IBA. Zo heeft de Russische voorzitter Oemar Kremlev ervoor gezorgd dat het miljoenencontract met het Russische staatsoliebedrijf Gazprom is verlengd. Ook heeft de bond tegen de richtlijnen van het IOC in besloten om boksers uit Rusland en Belarus weer onder eigen vlag te laten meedoen aan internationale wedstrijden.

Bovendien is er bij het IOC veel onvrede over de gang van zaken bij het laatst gehouden buitengewone congres van de IBA in september, toen de bond er alles aan deed om te voorkomen dat de Nederlander Boris van der Vorst zich verkiesbaar kon stellen voor het voorzitterschap.

Het IOC heeft de IBA in 2019 al een schorsing opgelegd en de verantwoordelijkheid voor de kwalificatie- en olympische wedstrijden ontnomen. De sport is in principe al geschrapt uit het programma van de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. „Als we naar de laatste beslissingen en ontwikkelingen kijken, kan het betekenen dat we boksen al uit het programma van Parijs gaan schrappen”, aldus het IOC in een verklaring.

Van der Vorst had zich als tegenkandidaat gemeld voor Kremlev, maar hij werd dit voorjaar kort voor het reguliere congres van de IBA geschorst. De voorzitter van de Nederlandse boksbond vocht dat besluit met succes aan bij het internationale sporttribunaal CAS. Op het buitengewone congres dit najaar stemde vervolgens een meerderheid van de bonden tegen het houden van een voorzittersverkiezing.

„Het recente congres heeft eens te meer aangetoond dat de IBA geen echte belangstelling heeft voor de bokssport en de boksers, maar alleen geïnteresseerd is in haar eigen macht”, meent het IOC. „Er is geen wil om de echte problemen te begrijpen. Integendeel; de verlenging van het sponsorcontract met Gazprom als enige hoofdsponsor van IBA versterkt de zorgen, die het IOC sinds 2019 keer op keer heeft geuit. Deze aankondiging bevestigt dat IBA afhankelijk zal blijven van een bedrijf dat grotendeels gecontroleerd wordt door de Russische regering.”