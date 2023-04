Alcaraz laat Borges kansloos in tweede ronde Barcelona

Alcaraz, die het toernooi vorig jaar won, neemt het in de derde ronde op tegen Bernabe Zapata Miralles of Roberto Bautista Agut. Beide Spanjaarden spelen nog tegen elkaar.

In de eindstrijd rekende Alcaraz vorig jaar af met zijn landgenoot Pablo Carreño Busta.

Gijs Brouwer is momentum kwijt: ook in Barcelona in eerste ronde onderuit

Het is Gijs Brouwer niet gelukt de tweede ronde te bereiken van het ATP-toernooi in Barcelona. De 27-jarige Nederlander verloor in twee sets van de Argentijn Pedro Cachin: 6-3 7-5.

Brouwer werd een week geleden bij het challengertoernooi in de Amerikaanse stad Sarasota (Florida) ook al in de eerste ronde uitgeschakeld. Daarvoor verraste Brouwer met een plek in de halve finales van het ATP-toernooi van Houston.

Gijs Brouwer Ⓒ ANP/HH

Cachin, de nummer 69 van de wereld, treft in de tweede ronde de als tweede geplaatste Griek Stefanos Tsitsipas. Brouwer neemt op de mondiale lijst de 121e positie in.

Arantxa Rus net niet toegelaten tot hoofdschema Roland Garros

Arantxa Rus is net niet toegelaten tot het hoofdtoernooi van Roland Garros. De beste tennisster van Nederland staat op de 107e plek van de wereldranglijst en dat bleek niet genoeg om zich rechtstreeks te plaatsen voor het tweede grandslamtoernooi van het jaar. Oceane Dodin, de huidige nummer 99 van de wereld uit Frankrijk, sluit de deelnemerslijst.

De 32-jarige Rus is dus aangewezen op de kwalificaties voor Roland Garros. Vorig jaar was de Westlandse wel rechtstreeks geplaatst op haar favoriete ondergrond, maar verloor ze in de eerste ronde van de Kazachse Elena Rybakina. Rus behaalde in 2012 de vierde ronde in Parijs, haar beste resultaat op een grandslamtoernooi.

Sinds Kiki Bertens is gestopt, is Rus de nummer 1 van Nederland bij de vrouwen. Begin dit jaar bleef ze in de kwalificaties voor de Australian Open in de eerste ronde steken. Rus hoopte daarna vooral op ITF-toernooien genoeg punten bij elkaar te sprokkelen om weer de top 100 in te komen en zich zo te plaatsen voor Roland Garros. Ze won één ITF-titel, in Colombia, maar de gewenste opmars bleef uit.

Rus stelde zich de afgelopen periode niet meer beschikbaar voor de wedstrijden van het Nederlands team in de Billie Jean King Cup, omdat ze de voorkeur wil geven aan haar eigen carrière. Zonder Rus slaagde Oranje er afgelopen week in Antalya in om de play-offs te bereiken voor een plek in de hoogste klasse van het landentoernooi.

Bij de mannen zijn Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor wel automatisch toegelaten tot Roland Garros. Van de Zandschulp is de nummer 29 van de wereld, Griekspoor staat vijf plaatsen lager.

Rafael Nadal staat ook op de deelnemerslijst, al is de 36-jarige Spanjaard sinds de Australian Open niet meer in actie gekomen vanwege een heupblessure. Nadal moest zijn rentree al een paar keer uitstellen. Hij is inmiddels verdwenen uit de top 10 van de wereldranglijst, waar hij sinds maart 2005 altijd in stond. De 22-voudig grandslamkampioen won vorig jaar voor de veertiende keer Roland Garros.