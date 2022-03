Ronald Koeman staat open voor terugkeer als bondscoach Oranje

„Je wordt bondscoach om ook een eindtoernooi mee te maken. Dat ontbreekt”, zegt Koeman in een nieuw seizoen van Videoland-serie Força Koeman. „Als ik daar ooit weer een kans voor krijg... Ik ga niet solliciteren, maar dat is wel een gemisje. Wie weet komt dat nog een keer. Dat past misschien nog wel het beste bij mij: niet iedere dag op het veld staan.”

Bij FC Barcelona werd Koeman eind oktober ontslagen. „Zo wil je toch niet eindigen?”, zegt zijn vrouw Bartina Koeman daarover in de serie. „Hij wil nog zo graag bewijzen dat hij het wél kan. Maar dan moet hij wel in een gespreid bedje komen. Niet in zo’n puinhoop als waar hij nu in terechtkwam.”

Louis van Gaal is nu bondscoach van Oranje, maar hij heeft gezegd na het WK in Qatar van eind dit jaar te stoppen.