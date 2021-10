Premium Het beste van De Telegraaf

Meest succesvolle technisch directeur in historie van Ajax nu gewild bij steenrijke Saudi’s Marc Overmars in beeld bij Newcastle United

Door Mike Verweij en Marcel van der Kraan Kopieer naar clipboard

Marc Overmars is in beeld bij Newcastle. Ⓒ HH/ANP

AMSTERDAM - Amper 24 uur na de sensationele en in heel Europa door klinkende zege van Ajax op Borussia Dortmund is al duidelijk dat succes ook een keerzijde kan hebben. Marc Overmars, sinds 2013 de sportieve architect van Ajax, is een grote kandidaat voor de steenrijke Arabieren die Newcastle United net zo groot willen maken als Manchester City en Paris Saint Germain.