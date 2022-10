Daniel Ricciardo: ’Ik druk even de pauzeknop in’

„Ik heb even gepraat met Alpine, maar het was duidelijk dat ze geïnteresseerd waren in Gasly”, vertelde de Australiër op de persconferentie. „Voor mij is het simpel: ik zal niet op de grid staan in 2023. Ik druk even de pauzeknop in.”

Met een definitief afscheid van de Formule 1 is Ricciardo nog niet bezig. „Ik denk dat het voor mij goed is om mijn pijlen te richten op 2024. Dan kunnen er betere opties op tafel liggen”, gaat Ricciardo verder. „Ik ben mentaal nog niet klaar om het in een andere categorie te proberen. Ik voel mij nog zo betrokken bij de Formule 1 en misschien doet een tijdje zonder vaste plaats mij wel goed.”

De Australiër stond te boek als een altijd goedlachse kerel, die altijd positief was. Die positiviteit verloor Ricciardo ook op de persconferentie niet. „Een beetje vrije tijd zal me goed doen”, lachte Ricciardo.

Bron: Het Nieuwsblad