Dries Mertens evenaart clubrecord met heerlijke goal tegen FC Barcelona

Mertens is nu samen met de Slovaakse voetballer topscorer aller tijden van Napoli. Beide voetballers hebben 121 keer gescoord, zes keer vaker dan Diego Armando Maradona, die in de jaren tachtig en negentig wonderen verrichtte in het shirt van Gli Azzurri.

De Slowaak Hamsik, inmiddels 32 jaar oud, speelt tegenwoordig in de Chinese competitie voor Dalian Yifang. Hamsik speelde in de periode 2007-2019 ruim 400 duels voor Napoli.

Mertens trof na een half uur voetbal doel met een schitterende trap. Barcelona-keeper Marc-André Terstegen was volmaakt kansloos bij de uithaal van de Belg. Na goed voorbereidend werk van Piotr Zielinski krulde Mertens de bal in de verre hoek. Het was zijn zestiende doelpunt in de Champions League voor Napoli. Volg het treffen op de voet.