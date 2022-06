Franse tennisster klapt uit school: ’Er was corona op Roland Garros, maar iedereen zweeg’

Mario Cilic en Matteo Berrettini moesten zich afmelden voor Wimbledon na een positieve coronabesmetting. Volgens de Franse tennisster Alizé Cornet waren er tijdens Roland Garros ook besmettingen.

„Maar niemand sprak erover. In de kleedkamer heeft iedereen het gehad, maar niemand zei iets. Logisch. We zijn gevaccineerd en hebben anderhalf jaar in bubbels geleefd. Het is genoeg geweest. Corona maakt deel uit van het leven, ze mogen er soepeler mee omgaan. Er zijn spelers die last hebben van hun maag of griep hebben: gaan we daar nu ook een protocol voor maken? Ik hoop dat er nu verstandige beslissingen worden genomen.”

Om te vervolgen: „Krejcikova trok zich tijdens Roland Garros terug en zei dat ze corona had. Tja, de hele kleedkamer was ziek. We hadden enkele symptomen, zoals een irriterende keel, maar we speelden onze wedstrijden. Alles was in orde. Ja, er zullen speelsters zijn geweest die corona hadden, maar er was een stilzwijgende overeenkomst tussen ons. We gingen geen test doen om daarna in de problemen te komen! Ik zag ook meisjes plotseling maskers dragen, misschien omdat ze het wisten en niet wilden doorgeven.”

Bron: Het Nieuwsblad