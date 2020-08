Mathieu van der Poel Ⓒ BSR Agency

Het was geen NK-parcours, en dat was dan ook de reden dat Mathieu van der Poel woensdagavond zonder medaille in de TGV stapte terug naar België. De kopman van Oranje op het Europees kampioenschap spurtte na een relatief korte race in Plouay (177 kilometer) voor wat hij waard was, maar de rasspurters waren hem de baas.