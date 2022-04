Rooney ziet liever Pochettino dan Ten Hag als nieuwe trainer Manchester United

Pochettino, sinds begin vorig jaar in dienst bij Paris Saint-Germain, wordt net als Ajax-trainer Ten Hag vaak genoemd als kandidaat bij ManUnited. Ralf Rangnick maakt dit seizoen als interim-trainer af na het ontslag in november van Ole Gunnar Solskjaer. Vorige maand meldden Engelse media dat Ten Hag al heeft gesproken met de clubleiding, maar de trainer van Ajax wil in het openbaar niets zeggen over zijn toekomst.

„Als ik tussen die twee zou moeten kiezen, dan zou ik voor Pochettino gaan”, zei de 36-jarige Rooney in het tv-programma Monday Night Football van Sky Sports. „Pochettino is een topmanager en hij weet hoe hij met spelers van wereldklasse moet werken, maar ook met jonge spelers. Bij Tottenham Hotspur heeft hij toen veel talenten de kans gegeven. Trainers hebben tijd nodig om een club en een ploeg naar hun hand te zetten. Als Pochettino de tijd krijgt, kan hij het goed doen bij Manchester United”, aldus de voormalige topaanvaller, die tussen 2004 en 2017 voor de Mancunians 253 doelpunten maakte. De Engelsman is met 53 goals ook de topscorer aller tijden van de nationale ploeg.

Bekijk ook: Guardiola prijst Ten Hag aan als zijn opvolger bij Manchester City

Rooney werkt nu als manager bij Derby County, dat op het tweede niveau in Engeland tegen degradatie strijdt.