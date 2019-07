Verstappen: ’Misschien wel slechtste vrijdag van het jaar’

Net als veel collega-coureurs was de Red Bull-coureur wel te spreken over het nieuwe asfalt op het circuit van Silverstone. „Het is op bepaalde stukken nog wat hobbelig, maar over het algemeen hebben we meer grip. Al maakte de wind het vandaag niet makkelijker”, aldus Verstappen, die tijdens de trainingen de derde en zevende tijd noteerde. „Het werd nog moeilijker, omdat we geen goede balans hadden in de auto. Ik gleed veel met de auto. Op dit moment kan ik wel zeggen dat dit misschien wel de slechtste vrijdag was die ik dit jaar heb gehad. We hebben nog genoeg werk te doen.”

Zoals gebruikelijk werd Verstappen ook gevraagd naar zijn kansen op de zaterdag in het kwalificatie-geweld van Mercedes en Ferrari. „Als het is zoals vandaag, kunnen we ze niet aanvallen”, lachte Verstappen. „Maar zelfs met de problemen aan mijn kant zaten we er niet heel ver vandaan. Dat is wel positief.”