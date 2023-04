Toon Gerbrands adviseur van Vitesse-directie

Recent zijn er veel mutaties geweest in de leiding van de club met het vertrek van rvc-voorzitter Henk Parren en algemeen directeur Pascal van Wijk. Commercieel directeur Peter Rovers fungeert nu als algemeen directeur ad interim. Rovers, die ook een PSV-verleden heeft, gaat nu bijgestaan worden door Gerbrands.

Rovers is zeer content met het team dat nu om hem en technisch directeur Benjamin Schmedes heen ontstaat. ,,Met Toon Gerbrands, Bert Roetert en Peter van Bussel beschikken we over een inhoudelijk sterk expertteam, met uiteenlopende specialismen. We kunnen bouwen op enerzijds een schat aan ervaring in voetbal en crisismanagement en anderzijds een groot Vitesse-gevoel en een sterke binding met de Arnhemse regio”, vertelt Rovers. ,,We kunnen er niet omheen dat het lastige tijden zijn, maar gaan volle bak aan de slag om onze situatie op alle fronten te verbeteren en de juiste koers in te zetten. En dat alles doen we uiteraard ook samen met de specialisten binnen de bestaande Vitesse-organisatie, waar altijd keihard gewerkt wordt.”