Van Gaal: ’Dat is geen voordeel voor mensen uit ons kikkerland’

Van Gaal is goed te spreken over de faciliteiten. „Die zijn geweldig. Het hotel is fantastisch, het trainingsveld is top, beter kan gewoon niet. Ik heb er heel veel zin in.”

Over de hoge temperatuur en warmte in Qatar was de bondscoach van Nederland duidelijk. „Dat is geen voordeel voor mensen uit ons kikkerland.”

Inmiddels heeft Van Gaal ook tijd gehad om te spreken met Xavi Simons en Jeremie Frimpong. De middenvelder van PSV en de verdediger van Bayer Leverkusen speelden allebei nog geen interland. „Ik heb al met ze gesproken. Ze zijn alle twee nieuw, dan maak ik kennis met ze. Het zijn goede jongens denk ik.”

Senegal

Oranje komt maandag voor het eerst in actie tegen Senegal, de regerend kampioen van Afrika. In het vliegtuig op weg naar Qatar heeft Van Gaal de eerste WK-tegenstander al uitgebreid bekeken, maar hij weigerde om daar uitspraken over te doen. „Ik wil de ogen van Senegal niet openen.”

Het Nederlands elftal werkt later vandaag voor het eerst in de aanloop naar het WK een serieuze training af op het complex van de Qatar University in Doha.

Louis van Gaal en Virgil van Dijk bij aankomst op Hamad International Airport in Doha. Ⓒ AFP

Oranje arriveerde dinsdagavond in Qatar. Direct na aankomst liepen de 26 internationals even uit bij de Qatar University, de trainingsaccommodatie van Nederland tijdens het WK. De nationale ploeg reisde vervolgens naar het spelershotel St. Regis.

Het WK begint zondag met de openingswedstrijd tussen gastland Qatar en Ecuador.