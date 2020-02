Arbiter krijgt weekje rust na kritiek Frenkie de Jong

De Spaanse voetbalbond besloot hem een weekje rust te geven na zijn optreden zondag bij Real Betis - FC Barcelona (2-3).

Beide teams voelden zich benadeeld. Real Betis vond dat Sergi Roberto weggestuurd moest worden met een tweede gele kaart. Aan de andere kant werd Barcelona een strafschop onthouden.

„Barcelona had met tien man op het veld moeten staan. Hoe kun je daar nou geen tweede gele kaart voor geven”, zei Rubi, trainer van Real Betis.

Voorzitter José Miguel López Catalán was ook ontevreden. „We zijn verontwaardigd en boos omdat opnieuw de scheidsrechter Betis pijn heeft gedaan. Het is niet eerlijk gegaan”, zei hij.

Frenkie de Jong van FC Barcelona zei: „Uiteindelijk hadden we met meer verschil kunnen winnen, als je kijkt naar de strafschop die Messi had moeten krijgen. Het was duidelijk, hij werd omvergeduwd.”