Arsenal-fans uiten woede na nieuwe teleurstelling

Pierre-Emerick Aubameyang zette Arsenal in de blessuretijd van de eerste helft nog op voorsprong, maar in de tweede helft ging het mis voor de ploeg van trainer Unai Emery. De Japanner Daichi Kamada maakte beide doelpunten voor de Duitsers; de 1-1 met zijn linkervoet en de 1-2 met rechts.

„Emery out”, viel er vervolgens op veel bordjes te lezen die de fans van Arsenal toonden. Emery wacht al ruim een maand op een zege met Arsenal. Op 24 oktober werd Guimaraes nog verslagen en daarna volgden louter teleurstellende resultaten. In de Premier League kwam Arsenal thuis tegen Crystal Palace (2-2), Wolverhampton Wanderers (1-1) en Southampton (2-2) niet verder dan een gelijkspel. In de Europa League zijn de gevolgen te overzien: Arsenal leidt groep F nog altijd met tien punten.

Eerder op de avond verzekerde Wolverhampton Wanderers zich al wel van een langer verblijf in de Europa League. De Wolves speelden bij Braga, dat zich ook plaatste voor de volgende ronde, met 3-3 gelijk.

Celtic door

In Groep E plaatste Celtic zich met een 3-1 zege op Stade Rennes voor de volgende ronde. Lazio hield in dezelfde poule de kansen in leven door met 1-0 te winnen van Cluj, dat nog wel drie punten meer heeft.

Markus Rosenberg bewees zijn club Malmö FF in groep B een goede dienst door tegen Dinamo Kiev, diep in blessuretijd, het winnende doelpunt te maken: 4-3. Door dat doelpunt houden de Zweden de Oekraïners achter zich: acht om zes punten. Sevilla won ook de vijfde wedstrijd, thuis tegen Qarabag. Zonder Luuk de Jong werd het 2-0.

Bekijk hier de uitslagen en standen in de Europa League