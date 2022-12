Van der Poel crasht in Superprestige Boom, Pidcock overtuigend naar winst

Van der Poel moest vanwege het klassement in de Superprestige achteraan beginnen, maar dat bleek geen probleem voor de Nederlander. Binnen een ronde had hij zich naar voren gemanoeuvreerd en leidde hij samen met wereldkampioen Tom Pidcock. Kort na de eerste passage van de finishstreep ging hij echter onderuit. Pidcock kon hem niet ontwijken, maar was snel weer onderweg. Van der Poel bleef even zitten en stapte pas weer op op het moment dat de meesten hem al gepasseerd waren.

Door het wegvallen van Van der Poel lag de weg voor Pidcock naar de zege open. Achter hem vocht Lars van der Haar een duel uit met Eli Iserbyt om de tweede plaats. De Nederlander won mede door schakelproblemen bij de Belg die strijd. Van der Poel kwam uiteindelijk nog als dertiende over de streep op drie minuten van de Brit.

Na afloop gaf hij aan dat hij ondanks pijn aan zijn knie en schouder van plan is om zondag te starten in Antwerpen voor de wereldbeker. Dan maakt ook Wout van Aert zijn rentree en zullen de grote drie van het veldrijden voor het eerst dit seizoen in één cross starten. „Vooral in de eerste twee ronden deden mijn schouder en knie pijn. Daarna ging het wel, maar ik heb mijn ritme niet meer gevonden."

Van Alphen klopt Betsema

Aniek van Alphen heeft in de Belgische plaats Boom enigszins verrassend de vierde Superprestigecross van het seizoen op haar naam geschreven. De 23-jarige Van Alphen troefde Denise Betsema af in een sprint.

Van Alphen en Betsema (29) begonnen in Boom nagenoeg tegelijkertijd aan de zesde en laatste ronde. Daarin maakte Van Alphen na een boeiende tweestrijd het verschil in het zand en vervolgens op de laatste meters. Shirin van Anrooij werd op bijna een halve minuut derde en zorgde daarmee voor een volledig Nederlands podium.

Aniek van Alphen. Ⓒ ANP/HH

„Het ging supergoed vandaag en omdat ik zoveel rensters kon inhalen, kreeg ik een goede moraal. Ik ben totaal geen sprintster, maar gelukkig Denise ook niet”, zei Van Alphen, die sprak van een van de mooiste zeges uit haar loopbaan. „Ik vond het wel weer eens tijd voor een overwinning.”

Ceylin del Carmen Alvarado won de vorige twee Superprestigeraces. Betsema schreef de eerste wedstrijd op haar naam.