Premium Het beste van De Telegraaf

Unnerstall heeft Rotterdammers tuk Feyenoord ontneemt zichzelf kans op koppositie

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Lars Unnerstall was nauwelijks te passeren. Ⓒ ANP Pro Shots

ENSCHEDE - Feyenoord heeft zichzelf de kans ontnomen woensdag tijdens het inhaalduel met Heracles Almelo de koppositie van de Eredivisie te veroveren. Tegen FC Twente wist zelfs ’Mister 92’ Cyriel Dessers niet te voorkomen dat het dubbeltje eens de verkeerde kant opviel voor het elftal van Arne Slot, dat gezien de kansen recht had op meer dan 0-0. „Als wij niet scoren, is het probleem dat zij hetzelfde kunnen blijven doen: verdedigen. En dat is net iets waar zij goed in zijn”, sloeg Guus Til de spijker op zijn kop.