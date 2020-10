Luuk Koopmans in bijzonder gezelschap: elf scorende doelmannen

Doelman Luuk Koopmans is met zijn kopgoal de gevierde man bij ADO Den Haag. Ⓒ BSR Agency

AMSTERDAM - De grote held van de eerste bekerronde is ADO Den Haag-doelman Luuk Koopmans geworden. De goalie sleepte met zijn schitterende kopgoal in de vierde minuut van de blessuretijd een verlenging uit het vuur, nadat hij even daarvoor in een één-tegen-één-situatie de beslissende 0-2 van Sparta had voorkomen. Dat ADO zich vervolgens via strafschoppen zou plaatsen voor de tweede ronde maakte het sprookje van de Brabander compleet. Koopmans bevindt zich in goed gezelschap. Een elftal van scorende keepers door de jaren heen.