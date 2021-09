Leeds United hield Crysencio Summerville uit handen FC Utrecht

Kort voor het einde van de transferwindow was Crysencio Summerville van Leeds United in beeld om gehuurd te worden, melden bronnen in Engeland. Maar dat bleek uiteindelijk niet haalbaar door een veto van de Engelse club, die de 19-jarige Rotterdammer in Engeland wilde houden en ervoor koos om Helder Costa en Poveda te verhuren. Leeds United-manager Marcelo Bielsa is tevreden over de ontwikkeling die de jonge speler doormaakt en heeft hem dit seizoen bij alle drie de Premier League-wedstrijden bij de selectie gehaald.

Ook SC Cambuur, FC Groningen en SC Heerenveen informeerden in de afgelopen window vergeefs naar de mogelijkheid om Summerville terug naar Nederland te halen. Summerville is een snelle rechtsbuiten die door Feyenoord is opgeleid, maar nooit in De Kuip speelde. Na door Feyenoord te zijn verhuurd aan FC Dordrecht en ADO Den Haag werd hij vorig seizoen gekocht door Leeds United, waarvoor hij tot nu toe voornamelijk heeft gespeeld in het onder 23-team.

Gyrano Kerk

FC Utrecht verkocht Gyrano Kerk deze week voor 7 miljoen euro aan het Russische Lokomotiv Moskou. Dat bedrag kan nog oplopen door bonussen. Lokomotiv Moskou troefde daarmee Stade Brest en Hellas Verona af. Die Italiaanse club was ook vorig jaar al in de markt voor Kerk. Voor de opvolging van Kerk heeft FC Utrecht vorig seizoen al Moussa Sylla overgenomen van AS Monaco. Op de positie rechts voorin kunnen verder spelers als Mimoun Mahi, Remco Balk en Simon Gustafson uit de voeten.