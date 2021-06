Parcoursbouwer Tour de France weerlegt kritiek: ’Makkelijk om te zeggen’

„Het is altijd makkelijk om te zeggen dat het parcours gevaarlijk is, maar we moeten ook erkennen dat het steeds moeilijker wordt om geschikte bestemmingen te vinden voor de Tour”, zegt de koersdirecteur tegen L’Equipe. „Er is geen middelgrote stad meer zonder verkeerseiland, rotonde of een wegversmalling. Tien jaar geleden zaten er 1100 gevaarlijke punten in de Tour, dit jaar zitten we op 2300.”

Hersenschudding

In de eerste etappe van zaterdag vonden twee grote valpartijen in het peloton plaats. Maandag, in de rit naar Pontivy, gingen ook talloze renners onderuit. Onder anderen Robert Gesink en de Australiërs Caleb Ewan en Jack Haig moesten de Tour met sleutelbeenbreuken verlaten. Haig liep ook een hersenschudding op. Ewan kwam in de massasprint ten val, in een flauwe bocht op zo’n 150 meter van de finish. Primoz Roglic, de Sloveense kopman van Jumbo-Visma, was daarvoor al betrokken bij een valpartij en bereikte met flinke verwondingen de finish.

Voorafgaand aan de derde etappe hadden de ploegen aan de jury gevraagd om al 5 kilometer voor de finish de tijd stil te zetten in plaats van 3 kilometer voor de streep. In vlakke etappes wordt tijdverlies binnen die laatste kilometers niet meegerekend voor het klassement, om zo het risico op valpartijen te verminderen. Tourorganisatie ASO zou akkoord zijn gegaan met het voorstel, maar de juryleden van de internationale wielerfederatie UCI niet. Juist de finale van de rit zat vol valpartijen.

„Er moet iets veranderen, zo kan het niet langer. Als we niets doen, gaan er doden vallen”, zei Marc Madiot, de woedende ploegbaas van Groupama-FDJ. Mogelijk gaan de renners voor of tijdens de vierde etappe actie voeren, al lijkt men daar niet eensgezind over. De korte etappe over 150,4 kilometer start om 13.40 uur vanuit Redon.

