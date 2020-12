’Mauricio Pochettino wil Lionel Messi in Parijs herenigen met Neymar’

Volgens de Franse krant Le Parisien gaat Pochettino proberen om landgenoot Lionel Messi los te weken bij FC Barcelona. De sterspeler beschikt over een aflopend contract en mochten de Spanjaarden nog wat geld aan hem willen verdienen, moeten zij hem in de winterstop verkopen.

Afgelopen zomer sloeg Messi met zijn vuist op tafel in Camp Nou en dreigde hij met een vertrek. Inmiddels is hij gedraaid. „Ik voel dat ik weer vol overtuiging wil vechten voor alles wat ons te wachten staat”, zo stelde hij in een interview met LaSexta. „Ik weet dat Barcelona een moeilijke tijd doormaakt, als team en als club, maar ik kijk uit naar de komende periode.”

Mauricio Pochettino en Lionel Messi in oktober 2018 tijdens een Champions League-duel tussen Tottenham Hotspur en FC Barcelona. Ⓒ HH/ANP

Toch valt niet uit te sluiten dat Messi komende zomer na 17 seizoenen alsnog de deur achter zich dicht trekt. Het financieel geplaagde FC Barcelona lijkt niet in staat om hem een contractvoorstel te doen dat in de buurt komt van zijn oude salaris. Naar verluidt verdient hij 550.000 euro per week.

Bij PSG zou Messi worden herenigd met Neymar. Beiden speelden eerder al succesvol samen bij FC Barcelona en vormden toen een dodelijk trio met Luis Suarez, die inmiddels voor Atletico Madrid uitkomt. In Parijs moet met Golden Boy-winnaar Kylian Mbappé een nieuwe drietand worden geformeerd.

Naast de naam van Messi worden ook die van Dele Alli en Christian Eriksen genoemd. Pochettino werkte met beiden samen bij zijn oude club Tottenham Hotspur. Eriksen staat inmiddels onder contract bij Internazionale, waar hij mag vertrekken.