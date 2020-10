Team Reggeborgh na ’situatie-Kjeld Nuis’ opnieuw in de ban van corona

Team Reggeborgh-coach Gerard van Velde. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Bij Team Reggeborgh wordt er met spanning gewacht op de uitslag van de coronatests die drie schaatsers woensdag hebben ondergaan. Ronald Mulder, Janno Botman en Michelle de Jong ontbraken in de aanloop naar de NK Afstanden op de teampresentatie in Heerenveen wegens klachten die zouden kunnen duiden op besmetting met het virus. Begin oktober overkwam dat Kjeld Nuis. Hij had er vervolgens flink last van.