Denemarken van nul af na zege op Finland, Duitsland verslaat Spanje

De Denen waren in het eerste bedrijf veel sterker dan de Finnen en leken ook al vroeg op voorsprong te komen, maar Tinja-Riikka Korpela had een knappe redding in huis op de inzet van Nadia Nadim. Finland creëerde ondanks het Deense overwicht ook een aantal mogelijkheden. Zo mikte Emma Koivisto net naast.

Na rust kwam het duel traag op gang en waren kansen schaars, ondanks dat beide ploegen zochten naar een opening. Pas zo’n twintig minuten voor tijd was het Denemarken dat op voorsprong had moeten komen, toen Karen Holmgaard alleen op Korpela af kon. Holmgaard wist de keeper niet te verschalken.

De Denen kregen daarmee wel de geest, want enkele minuten later was het Pernille Harder die van dichtbij binnen kon koppen nadat de bal van de lat vogelvrij op haar voorhoofd belandde. Finland kon in het vervolg van het duel geen echte vuist meer maken, al kreeg het in de absolute slotfase nog een geweldige schietkans. De Deense doelman Lene Christensen zorgde er evenwel voor dat de treffer van Harder de winnende werd.

Denemarken staat na de zege op plek drie in Groep B, achter Duitsland en Spanje. Finland blijft puntloos en is zo goed als uitgeschakeld voor een plek in de kwartfinale.

Spanje onthand

Spanje, op voorhand toch gerekend tot een van de topfavorieten voor de eindzege, kon tegen Duitsland nauwelijks een vuist maken. Sterspeler Alexia Putellas raakte vlak voor het toernooi zwaar geblesseerd en werd node gemist tegen de sterke Duitsers.

Duitsland was al voor rust klaar met Spanje, onder meer door een treffer van aanvoerder Alexandra Popp Ⓒ ANP/HH

Al in de 3e minuut kwam Duitsland op voorsprong. Klara Bühl profiteerde van een blunder van keepster Sandra Paños. Nog voor rust kopte Alexandra Popp de 2-0 binnen. Spanje zette na de hervatting nog wel aan voor een offensief, maar wist nauwelijks kansen af te dwingen.

Spanje speelt zonder Alexia Putellas. De topspeelster van Barcelona, eerder winnares van de Gouden Bal, raakte in de voorbereiding op het toernooi zwaar geblesseerd aan een knie. Na een operatie is duidelijk geworden dat ze ongeveer een jaar uit de roulatie is.

