’Start Vuelta in Utrecht naar 2022’

Oud-winnaars Joop Zoetemelk en Jan Janssen op het podium tijdens de bekendmaking van de Nederlandse routes van de Vuelta a Espana in 2020. Ⓒ ANP

UTRECHT - Doordat de Tour de France is verplaatst naar 29 augustus tot en met 20 september, lijkt de Vueltastart in Utrecht van dit jaar in het water te gaan vallen. Volgens de Baskische krant El Diario Vasco is dat zeker zo: de Ronde van Spanje - mits deze dit jaar nog verreden wordt - start dan niet in de Domstad, maar in het Baskische plaatsje Irun.