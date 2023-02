Premium Het beste van De Telegraaf

Het ziet er na beroerde week somber uit voor PSV

Door Jeroen Kapteijns

Enorme teleurstelling bij PSV-spelers Jordan Teze en Joey Veerman na het puntenverlies in en tegen Utrecht. Inzet: Fred Rutten coacht zijn elftal. Ⓒ PRO SHOTS

UTRECHT - De Europese uitschakeling is nabij en ook de titel raakt steeds verder uit zicht. Na een beroerde week dreigt PSV op de twee belangrijkste fronten af te gaan haken. Op de 3-0 nederlaag in de tussenronde van de Europa League tegen FC Sevilla volgde een 2-2 gelijkspel in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht, waardoor de achterstand op koploper Feyenoord is opgelopen tot zes punten. Het ziet er somber uit voor PSV.