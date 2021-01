Live: ADO Den Haag en FC Emmen op zoek naar nu al cruciale punten

Het is de eerste van in totaal vier Eredivisie-duels die zaterdag op het programma staan. Onder meer PSV en Vitesse komen ook in actie.

Bekijk hier de uitslag, uitgebreide statistieken en het volledige programma in de Eredivisie van dit weekeinde.

ADO staat op de zestiende plaats met 10 punten, FC Emmen is hekkensluiter met 5 punten. Een overwinning is dus eigenlijk noodzaak voor de bezoekers uit Drenthe.

Vitesse kan vanaf 18.45 weer proberen in punten gelijk te komen met koploper Ajax. De Arnhemmers ontvangen FC Groningen. Vanaf 20.00 uur is het de beurt aan PSV, dat thuis aantreedt tegen laagvlieger RKC Waalwijk. In Almelo sluiten Heracles en SC Heerenveen de zaterdagavond af.

Vrijdagavond vergrootte PEC Zwolle de zorgen van Willem II, door de Tilburgers in Brabant met 3-1 te verslaan.

Willem II-spits Kwasi Okyere Wriedt. Ⓒ BSR Agency

Uitslagen en programma Eredivisie-speelronde 18

Vrijdag:

Willem II - PEC Zwolle 1-3

Zaterdag:

16.30 uur: ADO Den Haag - FC Emmen

18.45 uur: Vitesse - FC Groningen

20.00 uur: PSV - RKC Waalwijk

21.00 uur: Heracles Almelo - SC Heerenveen

Zondag:

12.15 uur: Fortuna Sittard - Ajax

14.30 uur: FC Twente - VVV-Venlo

14.30 uur: FC Utrecht - Sparta Rotterdam

16.45 uur: Feyenoord - AZ

