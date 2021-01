Live: Ajax met Labyad tegen Fortuna Sittard, Promes op bank

Premium Voetbal

Zorgen PSV-voorhoede vergroot in week voor kraker bij Feyenoord

PSV-trainer Roger Schmidt zag tegen RKC Waalwijk (2-0) zijn zorgen vergroot met het uitvallen van Noni Madueke. De 18-jarige Engelsman ging terug het veld in, nadat hij het al in zijn bovenbeen voelde schieten. Tien meter verder schoot het nog erger in de hamstring en moest hij opnieuw en definitief...