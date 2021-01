Live Eredivisie: Willem II ontvangt PEC Zwolle

Premium Voetbal

Onorthodoxe aanpak van jongste trainer in Eredivisie legt Fortuna Sittard geen windeieren

De jongste trainer in de Eredivisie, zonder één minuut profervaring, overtuigd veganist en fanatiek globetrotter. Fortuna Sittard-trainer Sjors Ultee is in tal van opzichten een unieke figuur in het profvoetbal, die sinds zijn aantreden als hoofdtrainer ook nog eens kan bogen op geweldige resultaten...