Live: Volg de kraker tussen Feyenoord en AZ

Bekijk hier de uitslagen, uitgebreide statistieken en het volledige programma in de Eredivisie van dit weekeinde.

Pratto op de bank tegen AZ

Feyenoord begint met Nicolai Jørgensen in de spits. De Deen krijgt in de punt van de aanval de voorkeur boven Lucas Pratto. Jørgensen vormt de voorhoede met aanvoerder Steven Berghuis en Ridgeciano Haps, die als linksbuiten de voorkeur krijgt boven Luis Sinisterra. Mark Diemers keert terug op het middenveld. Hij vervangt Orkun Kökcü, die weer geblesseerd is.

Trainer Pascal Jansen voert drie wijzigingen door in vergelijking met het elftal dat woensdag tegen Ajax startte. Achterin keren rechtsback Yukinari Sugawara en Bruno Martins Indi terug in de basis. Voorin heeft Jesper Karlsson een basisplaats. De Zweed vormt in De Kuip de Alkmaarse voorhoede met Myron Boadu en Calvin Stengs. Timo Letschert, Jordy Clasie en Zakaria Aboukhlal zijn naar de bank verwezen door Jansen.

Ajax

Ajax heeft zondag drie punten overgehouden aan het duel met Fortuna Sittard. De Amsterdammers creëerden in de eerste helft een legio aan kansen, maar gingen met een minimale voorsprong de rust in.

Vlak na rust zag de ploeg van Erik ten Hag Fortuna langszij komen waardoor de Amsterdammers opnieuw konden beginnen. Miljoenenaankoop Sébastien Haller hielp Ajax uiteindelijk aan de benauwde 1-2 zege.

FC Utrecht boekte dankzij Othmane Boussaid een krappe 1-0 overwinning op Sparta Rotterdam, terwijl FC Twente in de eigen Grolsch Veste al voor de vijfde keer op rij verloor: VVV-Venlo was met 0-1 te sterk.

PSV wist zaterdagavond in de achttiende speelronde van de Eredivisie thuis tegen RKC Waalwijk zonder sprankelend spel met 2-0 te winnen. Eran Zahavi en Pablo Rosario kwamen tot scoren voor de nummer 3 van de Eredivisie.

Eran Zahavi maakte de schitterende 1-0 voor PSV Ⓒ ANP/HH

Vitesse wist ook zijn vijfde wedstrijd in 2021 te winnen. De Arnhemse ploeg was op eigen veld met 1-0 te sterk voor FC Groningen. In Almelo versloeg Heracles SC Heerenveen met 1-0, ADO Den Haag en FC Emmen hielden allebei een punt over aan hun treffen: 0-0.

Vrijdagavond vergrootte PEC Zwolle de zorgen van Willem II, door de Tilburgers in Brabant met 3-1 te verslaan.

Uitslagen en programma Eredivisie-speelronde 18

Vrijdag:

Willem II - PEC Zwolle 1-3

Zaterdag:

ADO Den Haag - FC Emmen 0-0

Vitesse - FC Groningen 1-0

PSV - RKC Waalwijk 2-0

Heracles Almelo - SC Heerenveen 1-0

Zondag:

Fortuna Sittard - Ajax 1-2

FC Twente - VVV-Venlo 0-1

FC Utrecht - Sparta Rotterdam 1-0

16.45 uur: Feyenoord - AZ

