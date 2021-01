Statistieken: Feyenoord grote verliezer in titelrace

Bekijk hier de uitslagen, uitgebreide statistieken en het volledige programma in de Eredivisie van dit weekeinde.

De Rotterdammers kwamen in eigen huis drie keer achter tegen AZ, kwamen twee keer terug, maar waren niet meer bij machte om ook de 2-3 ongedaan te maken.

Ajax hield drie punten over aan het bezoek aan Sittard. De winnende goal van Sébastien Haller in de tweede helft leverde de Amsterdammers een krappe 1-2 zege op.

FC Utrecht boekte dankzij Othmane Boussaid een krappe 1-0 overwinning op Sparta Rotterdam, terwijl FC Twente in de eigen Grolsch Veste al voor de vijfde keer op rij verloor: VVV-Venlo was met 0-1 te sterk.

PSV wist zaterdagavond in de achttiende speelronde van de Eredivisie thuis tegen RKC Waalwijk zonder sprankelend spel met 2-0 te winnen. Eran Zahavi en Pablo Rosario kwamen tot scoren voor de nummer 3 van de Eredivisie.

Eran Zahavi maakte de schitterende 1-0 voor PSV Ⓒ ANP/HH

Vitesse wist ook zijn vijfde wedstrijd in 2021 te winnen. De Arnhemse ploeg was op eigen veld met 1-0 te sterk voor FC Groningen. In Almelo versloeg Heracles SC Heerenveen met 1-0, ADO Den Haag en FC Emmen hielden allebei een punt over aan hun treffen: 0-0.

Vrijdagavond vergrootte PEC Zwolle de zorgen van Willem II, door de Tilburgers in Brabant met 3-1 te verslaan.

Uitslagen en programma Eredivisie-speelronde 18

Vrijdag:

Willem II - PEC Zwolle 1-3

Zaterdag:

ADO Den Haag - FC Emmen 0-0

Vitesse - FC Groningen 1-0

PSV - RKC Waalwijk 2-0

Heracles Almelo - SC Heerenveen 1-0

Zondag:

Fortuna Sittard - Ajax 1-2

FC Twente - VVV-Venlo 0-1

FC Utrecht - Sparta Rotterdam 1-0

Feyenoord - AZ 2-3

