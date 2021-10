Premium Het beste van De Telegraaf

Stoïcijns naar sprintgoud Oranje-trio scheurt in Roubaix ondanks ’obstakels’ naar vierde wereldtitel op rij

Jeffrey Hoogland (l.), Roy van den Berg (m.) en Harry Lavreysen showen hun gouden medaille op het onderdeel teamsprint op de eerste dag van de WK baanwielrennen.

ROUBAIX - Weggesleurd uit hun comfortzone was de situatie verre van ideaal voor de teamsprinters. De olympisch kampioenen moesten het doen zonder bondscoach Hugo Haak, die ziek (geen corona) in Nederland was achtergebleven. Daarbij was de aanloop ook al niet met de militaire precisie zoals ze gewend waren voor een WK baanwielrennen én ditmaal deden ze het zonder de afgelopen jaren veelbesproken ’vierde man’. Ondanks alles scheurden de vaderlandse teamsprinters in Roubaix stoïcijns naar hun vierde wereldtitel op rij.