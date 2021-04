Gênant: voormalig MMA-kampioen na snelle knock-out nu ten onder tegen YouTuber

In de veel besproken bokswedstrijd liet ’The Problem Child’ er geen gras over groeien. Met een monsterlijke stoot stuurde hij zijn ervaren tegenstander naar het canvas. ’Funky’ maakte dankbaar gebruik van de acht tellen en wilde daarna, nog wankelend op zijn benen, de strijd hervatten. De scheidsrechter achtte hem daar echter niet toe in staat en beëindigde het gevecht. Online spreekt men schande van de partij en wordt gesuggereerd dat het gevecht in scène is gezet.

„Dit is het gekste moment uit mijn leven”, zei Paul na zijn overwinning. „Ik zei toch dat ik het in de eerste ronde zou doen. Ik heb jullie allemaal verteld dat ik een echte vechter ben. Ik weet niet hoe vaak ik mezelf moet bewijzen dat dit echt is.”

Het is al de tweede keer dat Askren een razendsnelle knock-out om zijn oren krijgt. In juli 2019 lag hij binnen vijf seconde verslagen op de grond nadat Jorge Masvidal met een flying knee hem naar het canvas had gestuurd.