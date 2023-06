Ajax niet verder met John Heitinga als hoofdtrainer: oud-verdediger vermalen in onrust

Heitinga slaagde er niet in de Amsterdammers naar de landstitel, tweede plaats of bekerwinst te loodsen en wordt daar door de clubleiding op afgerekend. Bij binnenkomst zei Mislintat nog dat de 87-voudig international op pole position lag om ook komend seizoen voor de spelersgroep te staan, maar inmiddels heeft de Data-Duitser door de tegenvallende resultaten dus een andere mening.

Die staat haaks op de visie van clublegende Frank Rijkaard, die – in De Telegraaf – net als veel bepalende Ajax-spelers aangaf dat de jonge coach een echte kans verdient. ,,Mijns inziens heeft hij het goed gedaan”, zegt Rijkaard, die als speler uit de eigen opleiding vijf keer kampioen werd met Ajax en in 1995 de Champions League won. ,,Als een trainer er door beslissingen uit het verleden al op een moeilijk moment instapt, vind ik niet – zelfs nooit – dat je hem goed kunt beoordelen op een half seizoen. Dus wat mij betreft, verdient hij het als kind van de club om als hoofdtrainer aan een nieuw seizoen te beginnen.”

Maurits Hendriks en Sven Mislintat Ⓒ ANP/HH

Maar Heitinga wordt vermalen in de onrust die er momenteel in de Johan Cruijff ArenA en op De Toekomst heerst. Na het ontslag van Schreuder werd de oud-speler van onder meer Ajax, Atletico Madrid, Everton en Oranje gevraagd het stokje over te nemen, maar zei hij aanvankelijk ’nee’, omdat hij zonder voorbereiding of wintertrainingskamp aan de slag zou moeten met een staf en selectie, waar hij geen enkele inspraak in had gehad. Nadat Van der Sar en chief sports officer Maurits Hendriks een dringend beroep op zijn clubliefde deden, ging hij alsnog overstag, omdat hij vond dat hij Ajax uit de brand moest redden.

Bekijk ook: Met vertrek Van der Sar sterft fluwelen revolutie Cruijff langzame dood

Daarmee verliet hij ongewild het trainerspad der geleidelijkheid, dat hij na het beëindigen van zijn actieve carrière via het assistentschap bij Jong Ajax en de hoofdverantwoordelijkheid bij Ajax Onder 18 en 19 en Jong Ajax zo zorgvuldig had uitgestippeld.

De start van Heitinga was met zeven competitieoverwinningen en bekerzeges op FC Twente en De Graafschap uitstekend. Al was de roemloze Europa League-uitschakeling door Union Berlin een smet. De thuiswedstrijd tegen Feyenoord, waarin Ajax op doelsaldo de koppositie leek te pakken, was het kantelpunt, want de uiteindelijke landskampioen zette Ajax op zes punten en daarna werd het – een goede wedstrijd links en rechts uitgezonderd – alleen maar minder en uiteindelijk mochten de Amsterdammers hun handen dichtknijpen dat ze (dankzij de zege van PSV bij AZ) derde werden en Europa League-voetbal veilig stelden. De beschamende deelname aan de Conference League was door de zeperd bij FC Twente een reëel scenario.

John Heitinga Ⓒ ANP/HH

Uiteindelijk werd de trainer gewogen door Mislintat en te licht bevonden. Heitinga heeft als assistent een doorlopend contract tot de zomer van 2025. Hoe Ajax zijn toekomst ziet, zal later blijken. Maar dat de club een morele verplichting heeft hem weer verder op weg te helpen in zijn prille trainersloopbaan vinden velen binnen de club. Anders is hij door Van der Sar, Hendriks en Mislintat rücksichtslos voor de bus gegooid.