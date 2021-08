Premium Het beste van De Telegraaf

Abdi & Abdi: vriendschap is geen illusie

Door Willem Held Kopieer naar clipboard

Abdi omhelst Abdi Ⓒ ANP/HH

TOKIO - Misschien was dit wel de mooiste actie, het mooiste gebaar van deze Olympische Spelen. Terwijl de Nederlander Abdi Nageeye naar zilver op de marathon spurtte, sleurde hij zijn Belgische vriend Bashir Abdi in zijn kielzog naar brons. Dit door hem in woord en gebaar aan te moedigen. Het was een staaltje van grensoverschrijdend kameraadschap dat de hele wereld over ging.