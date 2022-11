Max Verstappen praat weer met Britse tv-zender in Brazilië

Red Bull Racing schaarde zich achter Verstappen, waarop niemand van het team in Mexico nog sprak met het Britse medium én de Duitse en Italiaanse tak. Red Bull-teambaas Christian Horner zei na die door Verstappen gewonnen race al dat het de bedoeling was dat de boycot in Brazilië weer zou worden opgeheven.

Afgelopen maandag kwam Billy McGinty, de Formule 1-directeur van Sky Sports, langs bij de Red Bull-fabriek in Milton Keynes om de zaak te bespreken. Red Bull bevestigt dat de boycot is opgeheven, ook als het gaat om Verstappen. Een publiek excuus gaat er vermoedelijk niet komen, maar het ligt in de lijn der verwachting dat Verstappen achter de schermen nog wel met een afvaardiging van het in de Formule 1 prominent aanwezige Sky van gedachten gaat wisselen.

Verstappen maakte in Mexico een duidelijk statement, door niet meer met de zender te praten na een reeks suggestieve en denigrerende opmerkingen. „Dit hele jaar wordt er al gestookt en zijn ze niet respectvol, zeker één persoon in het bijzonder”, doelde Verstappen toen op pitreporter Ted Kravitz. „Op een gegeven moment is het genoeg geweest. Dan accepteer ik het niet meer.”