Bergwijn houdt Europese plekken met Tottenham in het vizier

De ploeg uit Londen won met 1-0 van Everton en klom naar de achtste plaats, met evenveel punten als Sheffield United. Arsenal, dat zevende staat, heeft een punt meer.

Gelukkige goal

De Spurs die begonnen zonder Steven Bergwijn, kwamen op voorsprong met dank aan Everton-speler Michael Keane. De verdediger probeerde het schot van Giovani Lo Celso te keren, maar veranderde het van richting waardoor doelman Jordan Pickford kansloos was. De Engelse keeper is de eerste keus bij de club uit Liverpool, waardoor Maarten Stekelenburg de wedstrijd bekeek vanaf de bank.

Bergwijn kwam in de 78e minuut in het veld. Tottenham had daarvoor verzuimd om verder uit te lopen. Heung-min Son kreeg enkele kansen, maar schoot over of vond Pickford op zijn weg. Everton probeerde nog iets terug te doen in de slotfase, maar heel grote kansen leverde dat niet op.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Premier League