Ajax spoelt Europese kater weg en wint de KNVB-beker

Ajax en Vitesse legden in de zonovergoten Kuip een aantrekkelijke wedstrijd op de mat. Beide ploegen speelden vol op de winst en dat is altijd een garantie voor een boeiend schouwspel. Vitesse kwam sterk uit de startblokken en kreeg de eerste twee scoringskansen via Oussama Tannane en Armando Broja, die het beiden Ajax-doelman Maarten Stekelenburg niet lastig maakten met hun schoten.

De twee korte zijden in De Kuip waren versierd in de clubkleuren van respectievelijk Ajax en Vitesse. Het is een hard gelag voor beide clubs dat de bekerfinale zonder publiek afgewerkt moest worden, zeker omdat volgende week wel een aantal fans welkom zijn in de Eredivisiestadions. Maar na de geschrapte bekerfinale Feyenoord-FC Utrecht van vorig seizoen was het grote winst, dat er weer om een echte hoofdprijs gespeeld werd.

Ajax begon een beetje aarzelend, maar na de goede fase van Vitesse was het de ploeg van trainer Erik ten Hag die de toon zette in De Kuip. Het waren de middenvelders die voor gevaar zorgen. Bij goede kansen voor Ryan Gravenberch en Davy Klaassen stond de 37-jarige Vitesse-doelman Remko Pasveer goed te keepen, maar in de 23e minuut was het wel raak. Gravenberch stond vogelvrij – bewaker Matus Bero was nergens te bekennen – en knalde de bal hoog in het doel.

Sterke fase Ajax

Meteen na de openingsgoal dreigde Vitesse even overlopen te worden door Ajax, maar zeven minuten later stond het weer gelijk. Broja was in sprintduel Ajax-verdediger Lisandro Martinez de baas en zijn voorzet werd iets van richting veranderd, waardoor die voor de voeten plofte van Loïs Openda. De topscorer van Vitesse in de KNVB-beker (drie goals) wist wel raad met die kans.

In de Ajax-defensie was Devyne Rensch teruggekeerd. De 18-jarige verdediger ontbrak in Rome door een schorsing en was de week ervoor tegen RKC Waalwijk uitgevallen met fysieke klachten, maar was tijdig fit voor zijn eerste grote finale. Tot grote vreugde ook van zijn vader Achmed Kandhai, de oud-profvoetballer van FC Twente en Heracles Almelo, die vol trots de komeetachtige ontwikkeling van zijn zoon dit seizoen heeft gevolgd.

Het kantelpunt in de slotfase: de rode kaart voor Jacob Rasmussen. Ⓒ ANP/HH

Goed nieuws was er ook voor Sean Klaiber, die afgelopen donderdag tegen AS Roma geblesseerd was uitgevallen, maar fit genoeg was om op de bank plaats te nemen. Zo bleef de rechtsback uit Vianen een derde gemiste bekerfinale bespaard.

Na de 1-1 bleef het een gelijkopgaande wedstrijd, waarbij Ajax net iets meer doelgevaar had, maar Vitesse voetballend prima meekon. De mensen van wie het verwacht was, Oussama Tannane en Riechedly Bazoer, lieten met regelmaat mooie staaltjes voetbal zien, maar ook een speler als Broja liet zich nadrukkelijk gelden.

Veel werk voor Pasveer

Het was goed voor Vitesse dat ook Pasveer goed in vorm was, want de Vitesse-doelman kreeg heel wat te doen. Hij stond paraat bij doelpogingen van Klaassen, Antony (tweemaal), Gravenberch en Martinez. Het was voor de routinier zijn derde bekerfinale. Als reservedoelman van FC Twente verloor Pasveer in 2004 de finale van FC Utrecht en als eerste doelman van Heracles Almelo moest hij in 2012 zijn meerdere erkennen in PSV.

Bij Vitesse had rechtsachter Eli Dasa, die in de eerste helft geblesseerd was geraakt, in de rust plaatsgemaakt voor Dominik Oroz. En ook doelpuntenmaker Openda moest er in de tweede helft aangeslagen uit. De Belg werd vervangen door krachtmens Idrissa Touré, die het middenveld kwam versterken, want Vitesse kwam steeds meer onder druk te staan en kwam er aanvallend steeds moeilijker uit.

Het wachten was op de voorsprong van Ajax maar Vitesse bleek een taaie tegenstander en Pasveer stond steeds op de goede plek. En zo stevenden beide ploegen af op een verlenging. Een paar minuten voor het einde van de reguliere speeltijd was er een zware strop voor Vitesse, toen Jacob Rasmussen de rode kaart kreeg van scheidsrechter Björn Kuipers voor een overtreding op Antony. Met een man minder ging Vitesse kopje onder. In de eerste van vijf minuten extra tijd was het invaller David Neres die de Amsterdammers de overwinning bezorgde en daarmee de eerste prijs van het seizoen.

’Wie had dat vorig jaar gedacht?’

Ajacied Devyne Rensch kneep zichzelf even in een arm na de gewonnen bekerfinale tegen Vitesse (2-1). „Ik win op mijn achttiende jaar een prijs met het eerste elftal van Ajax”, glunderde hij. „Wie had dat vorig jaar gedacht?”

De 18-jarige Rensch was niet de enige tiener in de basisploeg van Ajax. Ryan Gravenberch, de maker van de 1-0, moet zijn negentiende verjaardag ook nog vieren. En Jurriën Timber is ook pas 19 jaar. „Dat is mooi toch”, zei Rensch. „Dat is ook waar Ajax altijd voor staat.”

Rensch miste donderdag de uitwedstrijd tegen AS Roma vanwege een schorsing. „De uitschakeling daar is hard aangekomen”, vertelde hij. „Maar we moesten snel verder. Die beker moest voor ons zijn. Gelukkig hebben we gewonnen. Ik denk dat het ook wel verdiend was. We kregen de beste kansen.”

’Ik dacht al aan een verlenging’

Vitesse-trainer Thomas Letsch baalde van de manier waarop hij met Vitesse de bekerfinale van Ajax verloor (1-2). „Als je in blessuretijd nog een doelpunt tegen krijgt, dan is dat heel zuur”, zei hij over de winnende treffer van David Neres. „Ik dacht al aan een verlenging.”

„Ik vond dat we in de tweede helft geen hoog niveau haalden”, zei Letsch. „Maar dat hoeft ook niet. Het was een vechtwedstrijd, alleen de uitslag telde. Ajax had de betere kansen, maar in een verlenging was alles mogelijk geweest. Ajax is donderdag nog heel diep gegaan in Rome. Die zaten niet op een verlenging te wachten.”

„We leken ook op weg naar een verlenging”, zei Letsch. „Want in de slotfase van de tweede helft kreeg Ajax niet veel kansen meer. Maar we maakten een fout”, zei hij over de rode kaart na de harde overtreding van Jacob Rasmussen op Antony, waardoor Vitesse met 10 man verder moest. „En dan zie je dat Ajax een brede selectie heeft”, zei Letsch. „Zij brengen nog even een aanvaller als Neres die ook nog scoort.”